İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun "Savunma Yürüyüşü' başladı - Son Dakika

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun "Savunma Yürüyüşü' başladı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun barolarla ilgili yasa değişikliğin geri çekilmesi için Ankara'ya yürümeye başladı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun barolarla ilgili yasa değişikliğin geri çekilmesi için Ankara'ya yürümeye başladı. Sembolik yürüyüşte maske takılarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.


Barolar ve meslek örgütlerinin seçim sisteminde değişiklik yapılması protesto eden baro başkanları, bulundukları illerden Ankara'ya "Savunma Yürüyüşü" başlattı.


İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Yaklaşık bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamayla avukatlık yasasının bazı hükümlerinin değiştirileceği, özellikle baroların seçimine ilişkin yeni hükümler getirileceği açıkça ilan edilmişti. O günden sonra sürekli tartışma aşamalarına geçildi. Türkiye'de ilk kez 80 Baro bu değişikliklere karşı olduklarını, mesleğimizin çok ciddi ve başka sorunlarının olduğu dolayısıyla bu teklifin geri çekilmesini gerektiğini, teklif geri çekildikten sonra müzakere edebileceğini, başka konularda dahil olarak yeni bir avukatlık yasası hazırlanabilirse bu konuya da katkı verebileceğini aksi takdirde eylemlilik süreceğini belirtmek istiyoruz. Türkiye Baroları olarak zor bir araya geliyoruz bu kadar uyarılarımız ve ihbarlarımız karşısında başka bir seçeneğimiz kalmamıştır. Tüm Barolar dün aynı saatte yaptıkları açıklamayla eylemlilik sürecini başlatmışlardı. Bugün de bu sürecin ilk parçası olan yürüyüşe geçiyoruz. Tüm Türkiye'de Baro başkanları bu saatte Ankara'ya yürümeye başladılar. Bu eylemliliği ilan ettiğimiz çerçevede de her gün biraz daha artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.


Öte yandan, polis ekipleri basın açıklamasında ve sembolik yürüyüş boyunca güvenlik önlemleri aldı. Sosyal mesafeye dikkat edilen yürüyüş bir müddet sonra sona erdi. - İSTANBUL

Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 08:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun 'Savunma Yürüyüşü' başladı - Son Dakika

Son Dakika

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