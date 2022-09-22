Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Zenginobuz'un Uzaklaştırılmasına Dava - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Zenginobuz'un Uzaklaştırılmasına Dava

22.09.2022 18:03

İstanbul Barosu Başkanlığı adayı avukat Mert Er Karagülle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünün İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un üniversiteden üç ay uzaklaştırılması kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Karagülle, dilekçesinde “Okuma yazması ve objektiflik kaygısı olan bir kişi, gerçeği ve Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz’un uğradığı haksızlığı görür ve kabul eder” dedi.

İstanbul Barosu Başkanlığı adayı avukat Mert Er Karagülle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünün İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un üniversiteden üç ay uzaklaştırılması kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Karagülle, dilekçesinde "Okuma yazması ve objektiflik kaygısı olan bir kişi, gerçeği ve Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz'un uğradığı haksızlığı görür ve kabul eder" dedi.

İstanbul Barosu Başkanlığı adayı olan avukat Mert Er Karagülle, İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada Prof. Zenginobuz'un üniversiteden uzaklaştırılmasının sadece onun değil kamunun da zararına yol açtığına işaret etti. Karagülle, Rektörlüğün kararına gerekçe olarak, Zenginobuz'un yargı kararını uygulamayacağını söylediği ve bu doğrultuda bir öğrencinin açtığı davada verilen iptal kararının gereklerini yerine getirmediğini gösterdiğini vurguladı. Bu iddianın gerçeğe aykırı olduğunu belirten Karagülle, Zenginobuz'un kuralları uyguladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz'un atıf yapılan dilekçesinde yer alan ifadesi aynen şöyledir: 'Üniversitemizin istinafa başvurmaması nedeniyle kesinleşen mahkeme kararı uyarınca Y… T..'a almadığı dersler için ikişer sınav hakkı tanınacak ve bu sınavlar ilgili öğretim üyelerimizce uygun zamanlarda verilecek olmasına rağmen, benzer durumda olup aynı şekilde sınav hakkı talep edecek öğrencilere almadığı derslerden sınava girme imkanı tanınması ilgili yönetmelik maddesi Üniversite Senatosu tarafından değiştirilmediği sürece mümkün görünmemektedir'

Avukat Karagülle, Y.T. hakkındaki kararın Yönetmeliğe aykırı olduğunu vurgulayarak bu noktanın iptal kararının "azlık oyu'nda" da belirtildiğini kaydetti. Avukat Karagülle, Rektörlüğün iptal kararını Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un uyarısına rağmen istinaf etmediğine ve böylece kararın kaldırılmadığına işaret etti.

"OKUMA YAZMASI OLAN BİR KİŞİ, GERÇEĞİ VE HAKSIZLIĞI GÖRÜR"

Sonuçta; 'Y.T. için uygulanması zorunlu' ama aynı konumdaki diğer öğrenciler için 'uygulanamaz' bir sınav hakkı ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz da bu gerçeğin altını çizmiştir, 'yargı kararını uygulamayacağını' söylememiştir, aksine 'sınav hakkı tanınacak' demiştir."

Avukat Karagülle, iptal ve yürütmeyi durdurma istemli dava dilekçesinde "Okuma yazması ve objektiflik kaygısı olan bir kişi, gerçeği ve Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz'un uğradığı haksızlığı görür ve kabul eder" diyerek söz konusu öğrencinin sınav takviminin öğrenci ile irtibat halinde belirlendiğini ve öğrenci sınavlarına eksiksiz girdiğini kaydetti.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Barosu, Ekrem Ünal, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Zenginobuz'un Uzaklaştırılmasına Dava - Son Dakika

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