İstanbul Barosu Genel Kurulu... Avukat Nakıpoğlu, Mahsa Jîna Amini'ye Destek İçin Saçını Kesti

HABER: EDDA SÖNMEZ- OKTAY YILDIRIM/ KAMERA: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda, İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi adına kürsüye çıkan avukat Selin Nakıpoğlu; İran'da ahlak polisi tarafından katledilen Mahsa Jina Amini için düzenlenen protestolara destek vermek için saçını kesti.

İstanbul Barosu'nun iki gün sürecek ve mevcut başkan Mehmet Durakoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıkladığı genel kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Genel kurulda, Yükseliş Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubundan Gökhan Ahi, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi'nden Türkan Kara, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak iye bağımsız adaylar avukat Mert Er Karagülle ve avukat Metin Uraçin başkanlık için yarışacak.

İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi adına kürsüye çıkan Selin Nakıpoğlu konuşmasına Amasra katliamında hayatını kaybeden 41 işçiyi anarak başladı. Nakıpoğlu şöyle konuştu:

"İNSAN, TOPRAK, YAŞAM, SU İÇİN ADALET" DİYEN DOSTLARIMIZ ATALAY, KOZAĞAÇLI YİNE ARAMIZA DÖNECEK: Yönetimde sorumluluk almaya talip olan biz, Aladağ'da Çorlu'da, Amasra'da, Soma'da adalet arayan herkesin yanında olduk ve olacağız. Sorumluların hesap vermesi için daimi mücadele edeceğiz. Can'ın mektubunda de geçtiği üzere Soma'da, Aladağ'da, Çorlu tren kazasında, çevre katliamı davalarında bizler ve arkadaşlarımız mücadelede yer almıştır. Can Atalay dahil birçok avukat bizlerin arkadaşıdır. Bu vesileyle 'İnsan, toprak, yaşam, su için adalet' diyen dostlarımız Atalay, Kozağaçlı yine aramıza dönecek. Onlar dönecek ve hukukun üstünlüğü için mücadele etmeye devam edecekler.

DEZENFORMASYONU GAZETECİLERİN DEĞİL SİYASETÇİLERİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ: Yarınların İstanbul Barosu'nu inşa etmek için, insan haklarını istisnasız savunan bir baro yönetimi için, mesleğimiz ve toplum için hak mücadelesinin en önünde yer alan kitle örgütleri ve meslek örgütleriyle dayanışma içinde olan bir baro için bir aradayız ve hep birlikteyiz. Hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, demokratik toplum, avukatlık mesleği ve savunmanın gücü için çalışacağımızı ben grubum adına buradan size taahhüt ediyorum. Mesleğini icra ederken herhangi bir sorun yaşayan avukat barosunu yanında görecektir. Başkan adayımız Hasan Kılıç'ın bu zamana kadar yaptıkları, yapacaklarının da teminatıdır. Biz iktidarın 'sansür yasası'na karşı çıkanlarız, çünkü şu yüzden: Dezenformasyonu gazetecilerin değil siyasetçilerin yaptığını gayet iyi biliyoruz. Yolsuzlukların, adaletsizliklerin konuşulamayacağı sansür ve otosansüre karşı biz avukatlar mücadele etmek zorundayız. Biz mesleğimizi icra ederken en çok sorun yaşadığımız yerler olan karakollarda, icra dairelerinde, cezaevlerinde avukatların yalnız kalmasını istemeyenleriz.

MAHSA JİNA AMİNİ İÇİN DÜZENLENEN PROTESTOLARA DESTEK VERMEK İÇİN SAÇINI KESTİ

Konuşmasının ardından Nakıpoğlu, İran'da ahlak polisi tarafından katledilen Mahsa Jina Amini için düzenlenen protestolara destek vermek için saçını kesti. Nakıpoğlu'nun ardından genel kurulda söz istemesine rağmen kendisine söz verilmeyen bir avukat da kürsüye geçerek İranlı kadınlara destek için saçını kesti.