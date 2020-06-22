İstanbul Barosu önünde toplanan avukatlar "Feyzioğlu istifa" sloganları attı
Ankara'ya girişi engellenen barolara, İstanbul Barosu avukatlarından destek geldi.
Ankara'ya girişi engellenen barolara, İstanbul Barosu avukatlarından destek geldi. Akşam saatlerinde Taksim'de İstanbul Barosu önünde bir araya gelen avukatlar, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun istifasını istedi.View on euronews
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23.06.2020 03:57:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Barosu önünde toplanan avukatlar "Feyzioğlu istifa" sloganları attı - Son Dakika