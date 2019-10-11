Son Dakika Haberleri: İstanbul barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika Güncel İstanbul barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı

İstanbul barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı

32 dakika önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAİstanbul Barosu, kendi avukatlık deneyimi üzerine sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapması nedeniyle gündeme gelen avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı, System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

İstanbul Barosu, kendi avukatlık deneyimi üzerine sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapması nedeniyle gündeme gelen avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında soruşturma başlattı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda eleştiri alan avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Yönetim Kurulu, avukat Fatma Begüm Kaçmaz'ın konuyla ilgili savunmasını aldıktan sonra Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceğine ilişkin bir karar verecek. Avukat Kaçmaz'a ceza verilip verilmeyeceğine Disiplin Kurulu karar verecek. Avukatlık Kanunu'nun 55. maddesine göre, avukatların reklam yasağı bulunuyor. Yasak kapsamı ise Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "reklam yasağı yönetmeliğiyle" belirleniyor. Avukatın paylaşım yaptığı videoda ise adliyeye gelişi, mahkeme koridorlarına çalışması, duruşma sonrası yaptığı konuşması ve lüks aracıyla adliyeden ayrılışı yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Avukatın sosyal medyada paylaştığı video


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:19 Kaynak: DHA
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