İstanbul Barosu'nda seçim zamanı! Yedi avukatlık grubunun adayları ve bir bağımsız aday başkanlık için yarışacak

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İstanbul Barosu'nun genel kurulunda, başkan adayları Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan avukat Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden avukat Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan avukat Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan avukat Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan avukat Gülden Sönmez, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan avukat Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden avukat A. Metin Uraçin, Önce Avukat Grubu Elif Görgülü ve avukat Mert Er Karagülle yarışacak.

ÜNLÜ HUKUKÇU DA ADAYLAR ARASINDA

İstanbul Avukatlar Birliği adıyla baro seçim yarışına giren avukat A. Metin Uraçin, günümüze kadar baro bünyesinde binlerce avukat, hakim ve savcıya eğitim verdi. Uraçin aynı zamanda, İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemde, baroyu uluslararası arenaya taşıdı ve ülkemize hukuk alanında sayısız ödüller getirdi.

Uraçin, uluslararası hukuka olan yatkınlığı ve deneyimi yanında, Avrupa hukuku alanındaki bilgi ve deneyimi ile de tanınıyor.