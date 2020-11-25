İstanbul Başakşehir: 4-1 - Son Dakika

İstanbul Başakşehir: 4-1

25.11.2020 00:52
İstanbul Başakşehir: 4-1, System.String[]

Ata SELÇUK / STAT: Old TraffordHAKEMLER: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Eugen GheorgheMANCHESTER UNITED: de Gea - Wan-Bissaka (Dk. 59 Williams), Lindelöf (Dk. 46 Tuanzebe), Maguire, Telles, Van de Beek, Fred, Martial (Dk. 82 Matic), Fernandes (Dk. 59 Greenwood), Rashford (Dk.

Ata SELÇUK/

STAT: Old Trafford

HAKEMLER:  Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Eugen Gheorghe

MANCHESTER UNITED: de Gea - Wan-Bissaka (Dk. 59 Williams), Lindelöf (Dk. 46 Tuanzebe), Maguire, Telles, Van de Beek, Fred, Martial (Dk. 82 Matic), Fernandes (Dk. 59 Greenwood), Rashford (Dk. 59 James), CavaniİSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Rafael, Skrtel (Dk. 87 Ponck), Epureanu, Bolingoli (Dk. 74 Hasan Ali Kaldırım), Berkay Özcan (Dk. 74 Giuliano), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Visca, Deniz Türüç, Chadli (Dk. 61 Gulbrandsen), BaGOLLER: Dk. 7 - Dk. 19 Fernandes, Dk. 35 (P) Rashford, Dk. 90+2 James (Manchester United) - Dk. 75 Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir)SARI KARTLAR: Tuanzebe, Maguire (Manchester United) - Skrtel, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (İstanbul Başakşehir)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü maçında İstanbul Başakşehir, deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United'a 4-1 mağlup oldu.Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 19'uncu dakikalarda Bruno Fernandes, 35'inci dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 90+2'nci dakikada Daniel James kaydetti. İstanbul Başakşehir'in tek golü ise 75'inci dakikada Deniz Türüç'ten geldi.Bu sonuçla birlikte İstanbul Başakşehir 3 puanla son sırada kalırken, Manchester United ise 9 puanla haftayı lider kapattı.

7'nci dakikada Manchester United'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Fernandes'in önünde kaldı. Fernandes'in topun gelişine yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.12'nci dakikada Rashford topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.17'nci dakikada Berkay Özcan topu kaptı ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına kadar girdi. Berkay'ın topuna savunmanın müdahalesiyle top Visca'nın önünde kalırken, Visca'nın vuruşu auta gitti.19'uncu dakikada Manchester United farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan Telles'in içeri kestiği ortada Mert Günok'un hatası sonucunda Fernandes topu boş ağlara gönderdi: 2-0.33'üncü dakikada Manchester United, Bolingoli'nin Rashford'a yaptığı müdahale sonucunda penaltı kazandı.35'inci dakikada topun başına geçen Rashford meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.38'inci dakikada İstanbul Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta Demba Ba topa istediği gibi vuramadı ve top auta gitti.43'üncü dakikada Bolingoli, Deniz Türüç'ün pasıyla sol kanatta topla buluştu ve ceza sahası içerisinde girdi. Bolingoli'nin pasında Ba'nın altıpas üzerinden vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.İlk yarı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.50'nci dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu de Gea kornere çeldi.70'inci dakikada Greenwood ceza sahası içinde topla buluştu ve meşin yuvarlağı sol ayağına çekerek vuruşunu yaptı, savunma son anda müdahale etti.75'inci dakikada İstanbul Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç'ün vuruşunu de Gea çizgiden çıkardı. Hakem, topun çizgiyi geçtiği yönünde karar vererek golü geçerli saydı: 3-1.80'inci dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert vuruşu üst direkten döndü.87'nci dakikada Mahmut Tekdemir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşu de Gea'da kaldı.90+2'nci dakikada İstanbul Başakşehir ileride tüm hatlarıyla gol ararken, arka tarafta kalan boşluğu fırsat bilen Manchester United, James'in kaydettiği golle farkı yeniden 3'e çıkarttı: 4-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka Manchester United'ın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.


İstanbul Başakşehir: 4-1
İstanbul Başakşehir: 4-1
İstanbul Başakşehir: 4-1
İstanbul Başakşehir: 4-1

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir: 4-1 - Son Dakika Spor


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Son Dakika

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