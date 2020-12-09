Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Danny Makkelie, Mario Diks (Hollanda), Marcin Boniek (Polonya)

Paris Saint-Germain: Nava???????s, Kimpembe (Dk. 80 Diallo), Marquinhos (Dk. 67 Kehrer), Veratti (Dk. 80 Gueye), Paredes, Rafinha (Dk. 46 Di Maria), Danilo, Florenzi (Dk. 80 Pembele), Bakker, Mbappe, Neymar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 68 Bolingoli), Ponck, Rafael (Dk. 68 Giuliano), Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Chadli), Gulbrandsen (Dk. 80 Emre Kaplan), Deniz Türüç, Crivelli (Dk. 68 Demba Ba)

Goller: Dk. 21, 38 ve 50 Neymar, Dk. 42 (penaltıdan) ve 62 Mbappe (Paris Saint-Germain), Dk. 57 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 10 Mahmut Tekdemir, Dk. 12 Rafael, Dk. 42 Mert Günok, Dk. 63 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 90+2 Pembele (Paris Saint-Germain)

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-1 yenildi.

50. dakikada ev sahibi takım 4. golü buldu. Di Maria ile duvar pası yapan Neymar, ceza sahası yayı içinden çıkardığı sert şutla topu ağlara gönderdi: 4-0.

57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topu kontrol eden İrfan Can, kaleye şut çekti. Altıpas içindeki Mehmet Topal'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

62. dakikada ev sahibi takım 5. golü kaydetti. Neymar'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Di Maria, pasını sağından bindiren Mbappe'ye verdi. Bu oyuncu, uygun durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 5-1.

Mücadele PSG'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

PSG, bu skorla grubu 12 puan ve averajla lider tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıktı. Medipol Başakşehir ise 3 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi ve Avrupa'ya veda etti.