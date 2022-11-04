Bartın'daki maden faciasında şehit olan madencilerin sayısı 42'ye yükseldi

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Bartın'daki maden kazasında yaralanan madencilerden 6'sının tedavisi İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyordu. Hastalardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gelen bu acı haberle birlikte faciada hayatını kaybeden madencilerimizin sayısı 42'ye yükseldi.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

"3 HASTAMIZ YOĞUN BAKIMDA"

Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bilindiği gibi, Bartın'dan getirilip, İstanbul'da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor."