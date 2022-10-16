İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 10 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 10 BİN LİRA CEZA

16.10.2022 12:29

BAŞAKŞEHİR'de otomobiliyle drift atan sürücü polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

BAŞAKŞEHİR'de otomobiliyle drift atan sürücü polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücüye toplamda 9 bin 944 lira ceza yazılırken, sürücü belgesi de 60 gün süre ile iptal edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Bahçeşehir 2801 Sokak'ta 7 Ekim günü kavşakta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 34 DTF 252 plakalı araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. S.T.M olduğu tespit edilen sürücü, kısa sürede yakalandı.

Sürücü S. T. M.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 lira, otomobil camlarının mevzuata uygun olmayan şekilde filmli olmasından 427 lira ve trafik düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak maddesinden de 196 lira olmak üzere, toplamda 9 bin 944 lira cezası yazdı. Ayrıca sürücü belgesi 60 gün süre ile iptal edildi. Sürücü S. T. M hakkında adli işlem yapılmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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Kaynak: DHA

Bahçeşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 10 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 10 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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