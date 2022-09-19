İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor - Son Dakika
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İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor

19.09.2022 15:09

İstanbul Başakşehir'de iki kişiyi öldüren, ardından Fatih'te kimlik kontrolü yapan polis ekibine silahlı saldırıda bulunan iki şüpheliden birinin Bahçelievler'de olduğu ihbarını alan polis ekipleri operasyon başlattı. Sokağa giriş ve çıkışları kapatan emniyet ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Başakşehir'de bulunan tarihi Yarımburgaz mağaralarına da girerek saldırganları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Başakşehir'de gece 2 kişiyi vurarak öldüren 2 şüpheli, bugün Fatih'te polis ekibine silahlı saldırı gerçekleştirmelerinin ardından kaçarak kayıplara karışmıştı. Polis ekipleri tarafından her yerde geniş çaplı operasyonla aranan zanlılardan birisinin Bahçelievler'de olduğu ihbarı yapıldı.

İstanbul'da 2 polisi vuran saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor! Operasyona özel harekat desteği

SOKAĞA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ve özel harekat ekipleri operasyon başlattı. Operasyon çerçevesinde sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis ekiplerinin operasyonu devam ediyor.

İstanbul'da 2 polisi vuran saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor! Operasyona özel harekat desteği

POLİS DETAYLI ARAMA YAPIYOR

Öte yandan, olayı gerçekleştiren bir diğer zanlının Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde olabileceği adresler polis ekipleri tarafından detaylı olarak aranıyor.

İstanbul'da 2 polisi vuran saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor! Operasyona özel harekat desteği

YARIMBURGAZ MAĞARALARINA OPERASYON

Saldırganın taksiyle döndüğü belirlenen Başakşehir'de, Yarımburgaz mağaralarına da özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Polis, tarihi mağaralara girerek saldırganı aradı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis ekipleri olay sonrası Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 3 ayrı noktada operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

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SON DAKİKA: İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor - Son Dakika
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