İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor

İstanbul Başakşehir'de gece 2 kişiyi vurarak öldüren 2 şüpheli, bugün Fatih'te polis ekibine silahlı saldırı gerçekleştirmelerinin ardından kaçarak kayıplara karışmıştı. Polis ekipleri tarafından her yerde geniş çaplı operasyonla aranan zanlılardan birisinin Bahçelievler'de olduğu ihbarı yapıldı.

SOKAĞA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ve özel harekat ekipleri operasyon başlattı. Operasyon çerçevesinde sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis ekiplerinin operasyonu devam ediyor.

POLİS DETAYLI ARAMA YAPIYOR

Öte yandan, olayı gerçekleştiren bir diğer zanlının Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde olabileceği adresler polis ekipleri tarafından detaylı olarak aranıyor.

YARIMBURGAZ MAĞARALARINA OPERASYON

Saldırganın taksiyle döndüğü belirlenen Başakşehir'de, Yarımburgaz mağaralarına da özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Polis, tarihi mağaralara girerek saldırganı aradı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis ekipleri olay sonrası Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 3 ayrı noktada operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisi edinildi.