Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

20.07.2022 12:31

BAŞAKŞEHİR'de seyir halindeki kamyon şoförü önündeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

BAŞAKŞEHİR'de seyir halindeki kamyon şoförü önündeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun sürücü kabini, dorsesinden koptu. Sürücü kabininde sıkışan şoför Tezer Esen olay yerinde hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde saat 11.50'de Tezer Esen'in (53) kullandığı 34 ER 4961 plakalı kamyon, önünde giden Veysel Demir idaresindeki 34 FCR 602 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun sürücü kabini, dorsesinden koptu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun kabininde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Esen'in cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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