Son dakika haberi | İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN TIR'IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ-2 - Son Dakika
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Son dakika haberi | İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN TIR'IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ-2

20.07.2022 15:32

Son dakika gündem haberine göre BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonuna çarpan TIR'ın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonuna çarpan TIR'ın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde saat 11.50'de TIR şoförü, önünde giden hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kabini koptu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR'ın kabininde sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde TIR şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN TIR'IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN TIR'IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ-2 - Son Dakika
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