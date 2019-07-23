Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİ YANGINI
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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİ YANGINI

1 saat önce

Başakşehir'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı çıktı.

Başakşehir'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman çıkan işyerindeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİ YANGINI
Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:12 Kaynak: DHA
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