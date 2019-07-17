İSTANBUL- BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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BAŞAKŞEHİR'de otomobil aksesuarları üreten bir işyerinin deposunda çıkan yangın çatıya sıçradı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de otomobil aksesuarları üreten bir işyerinin deposunda çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, işyerinde hasar oluştu.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Pik Dökümcüler sanayi sitesinde araba aksesuarları üreten 3 katlı bir işyerinin deposunda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan alevler çatıya da sıçradı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
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