Üye Girişi
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI - Son Dakika

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

09.12.2021 11:23

BAŞAKŞEHİR'de soğuk gıda ürünleri taşıyan kamyonet sürücüsü, rampa aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

BAŞAKŞEHİR'de soğuk gıda ürünleri taşıyan kamyonet sürücüsü, rampa aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kamyonet devrilirken sürücü takılı olan emniyet kemeri sayesinde kazada hafif şekilde yaralandı.

Kaza 09.30 sıralarında Şahintepe Mahallesi Şehit Fethi Sekin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgay Arslan, 34 AH 6067 plakalı kamyonetiyle rampa aşağı iniyordu. Sürücü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kamyonet yol kenarına devrilirken, taşıdığı ürün kolileri yol kenarına döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonete sıkışan sürücüyü, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Turgay Arslan'ın emniyet kemeri takmadığı için kazadan hafif yaralı olarak çıktığı öğrenildi. Sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"EMNİYET KEMERİ TAKILI OLDUĞU İÇİN BİR ŞEY OLMADI"

Sürücünün arkadaşı Erdem Usta, "Rampa aşağı inerken yerler de kaygan olduğu için araba kayıyor sonra takla atıyor. Arabada bir kişi vardı. Durumu şu anda iyi ambulans aldı götürdü. Çok şükür bir şey olmadı. Emniyet kemeri takılı olduğu için bir şey olmadı. Emniyet kemeri takılı olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi." dedi.

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Turgay Arslan, Kamyonet, İstanbul, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor 11:55 Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor
Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi 11:44 Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti! 11:38 Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti! Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi 10:13 Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti

Son Dakika Haberleri
11:58 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur
11:54 Stokçuluk çiğköfteyi vurdu! Kilosu 100 liraya doğru koşuyor
11:43 Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi
11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!
11:38 Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti!
11:34 Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı
11:30 Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!
11:25 İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur         
11:59
Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı ileri sürülen Kadir Doğulu, iddiaları tiye aldı Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldattığı ileri sürülen Kadir Doğulu, iddiaları tiye aldı         
11:46
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı         
11:34
Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak         
10:53
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında perişan oldu Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında perişan oldu         
09:55
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 12:04:10. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement