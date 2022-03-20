İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de 3 katlı bir binada çıkan yangında iki daire alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin yükseldiği daireler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, alevli şekilde yanan iki daireye müdahale etti. Olayda, iki dairede maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.