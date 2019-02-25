İstanbul Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü
16 dakika önce
İstanbul (havadan görüntüyle) BAŞAKŞEHİR'DE OKULUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1)Haber-Kamera: Murat SOLAK - Emin YEŞİL - Ersan SAN - Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,(DHA)Başakşehir'de bir okulun istinat duvarı çöktü.
İstanbul
(havadan görüntüyle) BAŞAKŞEHİR'DE OKULUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (1)
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Emin YEŞİL - Ersan SAN - Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,(DHA
) Başakşehir
'de bir okulun istinat duvarı çöktü.
Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, özel okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü. İtfaiye
ve polis ekibinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:01 Kaynak: DHA
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