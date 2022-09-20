Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi

İstanbul Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu silahla yaraladıktan sonra saklandığı viyadüğün altında yakalanan Güven G. tarafından öldürülen Ergül M. ile Güllü G'nin cenazeleri, yakınları tarafından Adlı Tıp Kurumu morgundan alındı.

Bağcılar'daki Plevne Camisi'ne getirilen Ergül M'nin cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Maktul Güllü G. için de Başakşehir'deki Huzur Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Güllü G'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Olay

Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurları Ozan Kurutaç ve Özgür Karagöz'e dün silahla ateş ederek yaralayan Güven G, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kimliği tespit edilen zanlının olaydan önceki gece Başakşehir'de Ergül M'yi silahla ateş ederek öldürdüğü belirlenmişti.

Daha sonra amcasının Güvercintepe Mahallesi'ndeki evine giden saldırganın, kapının açılmaması üzerine amcasının kızı Sevim G'nin evine gittiği, burada silahla ateş edip amcasının eşi Güllü G'yi öldürdüğü, amcasının kızı Sevim G. ve Adem T'yi de yaraladığı ortaya çıkmıştı.

İki kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi de daha yaralayan Güven G, polisin yaptığı operasyonla Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalanmıştı.