Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi

20.09.2022 14:53
Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi

İstanbul Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

İstanbul Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu silahla yaraladıktan sonra saklandığı viyadüğün altında yakalanan Güven G. tarafından öldürülen Ergül M. ile Güllü G'nin cenazeleri, yakınları tarafından Adlı Tıp Kurumu morgundan alındı.

Bağcılar'daki Plevne Camisi'ne getirilen Ergül M'nin cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Maktul Güllü G. için de Başakşehir'deki Huzur Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Güllü G'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Olay

Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurları Ozan Kurutaç ve Özgür Karagöz'e dün silahla ateş ederek yaralayan Güven G, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kimliği tespit edilen zanlının olaydan önceki gece Başakşehir'de Ergül M'yi silahla ateş ederek öldürdüğü belirlenmişti.

Daha sonra amcasının Güvercintepe Mahallesi'ndeki evine giden saldırganın, kapının açılmaması üzerine amcasının kızı Sevim G'nin evine gittiği, burada silahla ateş edip amcasının eşi Güllü G'yi öldürdüğü, amcasının kızı Sevim G. ve Adem T'yi de yaraladığı ortaya çıkmıştı.

İki kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi de daha yaralayan Güven G, polisin yaptığı operasyonla Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalanmıştı.

YORUMLAR
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2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ
Kaynak: AA

Başakşehir, Fatih, Güllü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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