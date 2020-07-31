İSTANBUL-Başakşehir'de sosyal mesafeli bayramlaşma - Son Dakika

Başakşehir'de sosyal mesafeli bayramlaşma

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kılınan bayram namazında buluşturdu.

Başakşehir'de bayram namazı için koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada sosyal mesafeli bayram namazı etkinliği düzenlendi. Başakşehir Belediyesi, günler öncesinden Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'teki çim alanlarda bakım çalışması yaptı. Namaz sırasında sosyal mesafenin korunması için belli mesafelerle çizgiler çekildi. Alana hoparlörler yerleştirildi. Bayram sabahı, sabah namazı vaktinde vatandaşlar iki alana da gelmeye başladı. Güneş doğmadan Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te namaz için ayrılan alanlar doldu.

HUTBEDEN SONRA VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFELİ BAYRAMLAŞTI

Açık havada bayram namazına gelen vatandaşlar, namaz öncesi sohbet ve Kur'an-ı Kerim dinledi. Vatandaşlar manevi atmosferde bayram sabahını idrak etmenin mutluluğunu yaşadı. Bayram namazının kılınmasının ardından hutbe dinlendi. Hutbeden sonra ise vatandaşlar birbiriyle sosyal mesafeli olarak bayramlaştı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas da bayram namazını Bahçeşehir Gölet't kıldı. Başakşehir Belediyesi, organizasyonda vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı, su ikram etti.