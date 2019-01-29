İstanbul- Başakşehir'de Su Saati Hırsızları Kamerada
2 saat önce
İstanbul DHABaşakşehir'de bir binadan su saati çalan 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
İstanbul
DHA Başakşehir
'de bir binadan su saati çalan 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayabaşı
Mahallesinde bulunan bir apartmana gelen iki şüpheli binadan 10 tane su saatini sökerek, çaldı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, O.A. isimli şüpheliyi geçtiğimiz Cuma günü Fenertepe Mahallesi Fenertepe Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan iki şüphelinin su saatlerini çalması binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde binaya giren iki kişi su saatlerini bir çuvala dolduruyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:30 Kaynak: DHA
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