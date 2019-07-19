İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE SU SAYACI HIRSIZLARI YAKALANDI
27 dakika önce
BAŞAKŞEHİR'de sitedeki dairelerden 22 su sayacı çalan iki kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:13 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de sitedeki dairelerden 22 su sayacı çalan iki kişi tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık öncesi sitenin güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışmaları kamera yansıdı. Kayabaşı
Mahallesinde, 15 Haziranda meydana gelen olayda, iki şüpheli bir sitenin dairelerinden 22 su sayacını sökerek, çaldı. Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin Ümit B. (25) ile Taha Ç. olduğunu tespit etti. Polis
, şüphelileri Fenertepe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin sayaçları çalmadan önce sitenin güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışmaları kameraya yansıdı. Görüntülerde şüpheliler, ellerine aldıkları taşları kameraya fırlatıyor.
15 yıl sonra bir ilk yaşanan Keban Barajı'nda 6 milyar metreküp su tahliye edildi Son dakika! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı