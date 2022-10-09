İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI YOLCULARI TAKSİDEN İNDİREN ŞOFÖRE 2 BİN 215 LİRA CEZA - Son Dakika
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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI YOLCULARI TAKSİDEN İNDİREN ŞOFÖRE 2 BİN 215 LİRA CEZA

09.10.2022 12:40

BAŞAKŞEHİR'de yolu uzattığını öne süren müşterileriyle tartışarak araçtan indiren G.A. isimli taksi şoförüne 2 bin 215 lira para cezası verilirken, aracı 8 gün trafikten men edildi.

BAŞAKŞEHİR'de yolu uzattığını öne süren müşterileriyle tartışarak araçtan indiren G.A. isimli taksi şoförüne 2 bin 215 lira para cezası verilirken, aracı 8 gün trafikten men edildi. G.A.'nın çalışma izin süresi bitmesine rağmen, çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde 6 Ekim Perşembe günü öğlen saatlerinde G.A isimli taksi şoförü, yolu uzattığı gerekçesiyle müşterileriyle tartıştı. Aracını bir süre durdurun taksici, yanında çocukları olan müşterisinin inmesini istedi. Müşteri taksi şoförünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü taksici şoförünü gözaltına aldı. G.A.'ya, 'Belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmaktan' bin 823 lira, 'Emniyet kemeri takmamaktan' 196 lira, 'Saygısızca araç kullanmaktan' 196 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 215 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 34 TEH 75 plakalı taksi 8 gün süreyle trafikten men edildi.

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Kaynak: DHA

Bahçeşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI YOLCULARI TAKSİDEN İNDİREN ŞOFÖRE 2 BİN 215 LİRA CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI YOLCULARI TAKSİDEN İNDİREN ŞOFÖRE 2 BİN 215 LİRA CEZA - Son Dakika
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