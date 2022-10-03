Başakşehir'de Türkmenistan uyruklu kadının öldürülmesiyle ilgili 6 kişi yakalandı

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İstanbul Başakşehir'de Türkmenistan uyruklu Nobar Gafarova'nın öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Nobar Gafarova'nın (51) 10 Temmuz'da Kayaşehir Sazlıdere Barajı yolunda bıçaklanmış ve kafası kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili polis ekiplerince yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı.

Öldürülen kadının önce kimliğini, ardından da en son kimlerle görüştüğünü belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri bir süre fiziki ve teknik takibe aldı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda Türkmenistan uyruklu kadının öldürülmesiyle ilgili Muratcan R. (55), kardeşi Begmurad R. (34), M.K, M.A., B.R. ile R.G. isimli kişileri yakaladı.

Zanlılardan Muratcan R'nin Kurban bayramlarında kasaplık yaptığı ve Türkmenistan'da bir süre cinayetten cezaevinde yattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.???????