İstanbul Başakşehir'deki fabrikada yangın çıktı - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'deki fabrikada yangın çıktı

11.06.2023 11:05

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Farklı ilçe ve istasyonlardan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.

Dün saat 17.00 civarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

SAATLERDİR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı.

İstanbul Başakşehir'deki fabrikada yangın çıktı

BAZI BÖLÜMLER ÇÖKTÜ

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, bazı katlarda alevli yangın sürüyor. Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İstanbul Başakşehir'deki fabrikada yangın çıktı

TOMA'LAR BEKLİYOR

Farklı ilçe ve istasyonlardan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.

İstanbul Başakşehir'deki fabrikada yangın çıktı

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan dün alevler içindeki fabrikadan 8 işçi kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Başakşehir'deki fabrikada yangın çıktı
İstanbul Başakşehir'deki fabrikada yangın çıktı
İstanbul Başakşehir'deki fabrikada yangın çıktı
Kaynak: AA
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Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, İkitelli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Başakşehir'deki fabrikada yangın çıktı - Son Dakika


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