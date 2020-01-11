İstanbul Başakşehir'den gollü galibiyet - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir'den gollü galibiyet - Son Dakika Spor

İstanbul Başakşehir'den gollü galibiyet

18 dakika önce

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İstanbul Başakşehir, kampta yaptığı ikinci ve son hazırlık maçında İsviçre ekibi Young Boys'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

İstanbul Başakşehir'den gollü galibiyet, System.String[]
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İstanbul Başakşehir, kampta yaptığı ikinci ve son hazırlık maçında İsviçre ekibi Young Boys'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Turuncu lacivertli ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadelenin gollerini 10'uncu ve 14'üncü dakikada Demba Ba ile 70'inci dakikada Visca attı. Young Boys'un tek sayısı ise 90'ıncı dakikada Ngamakeu'dan penaltıdan kaydettiği gol ile geldi.

İstanbul Başakşehir, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. Turuncu lacivertliler 13 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de yapacağı son çalışmayla kampı tamamlayacak ve 16.25'te İstanbul'a dönecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Young Boys, Başakşehir, İstanbul, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:20 Kaynak: DHA
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