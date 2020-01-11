İstanbul Başakşehir'den gollü galibiyet

Turuncu lacivertli ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadelenin gollerini 10'uncu ve 14'üncü dakikada Demba Ba ile 70'inci dakikada Visca attı. Young Boys'un tek sayısı ise 90'ıncı dakikada Ngamakeu'dan penaltıdan kaydettiği gol ile geldi.

İstanbul Başakşehir, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. Turuncu lacivertliler 13 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de yapacağı son çalışmayla kampı tamamlayacak ve 16.25'te İstanbul'a dönecek.

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