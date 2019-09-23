Son Dakika Haberleri: İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi
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İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi

15 dakika önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçı yöneten hakem Suat Arslanboğa ile müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alan Halis Özkahya'ya tepki gösterdi.

İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi, System.String[]

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçı yöneten hakem Suat Arslanboğa ile müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alan Halis Özkahya'ya tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçla ilgili konuşulacak çok pozisyon var. Bu öyle bir pozisyon ki bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz ve Türk futbolunu ayağa kaldırmakta zorlanırız." diye konuştu.

Soru almayan Gümüşdağ, konuşmasının ardından stattan ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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