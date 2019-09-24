İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi - İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ
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Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları
İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi
İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin." dedi.
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