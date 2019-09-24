Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları

İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi

İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin." dedi.