Son Dakika Haberleri: İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi - İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ
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İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi - İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ

50 dakika önce

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin.

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları

İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi

İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin." dedi.

İstanbul Başakşehir'den hakem tepkisi - İstanbul Başakşehir Başkanı Gümüşdağ

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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