İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı
6 saat önce
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan ve o günden bugüne ülkemizde doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ilk adresi olan Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:44 Kaynak: AA
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