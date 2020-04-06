İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan ve o günden bugüne ülkemizde doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ilk adresi olan Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.