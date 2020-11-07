İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt gelecekten umutlu Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt gelecekten umutlu Açıklaması

07.11.2020 18:31
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt gelecekten umutlu Açıklaması, System.String[]

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, gelecek yıllarda Avrupa'da isimlerini daha fazla duyuracaklarına emin olduğunu söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, gelecek yıllarda Avrupa'da isimlerini daha fazla duyuracaklarına emin olduğunu söyledi.

Manchester United TV'ye açıklamada bulunan Eröğüt, " Türkiye'nin büyük kulüpleriyle karşılaştırıldığında 2014'te kurulan genç bir kulübüz. Altı yıllık tarihimiz var. Gelecekte adımızı daha fazla duyuracağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşana kadar basamakları tek tek çıktıklarını hatırlatan Eröğüt, "Son 4 yılda oluşan puan durumuna bakarsak, en fazla puan toplayan takımız. Bu yüzden şampiyonluk bir rastlantı değil. Bazı liglerde bir sene şampiyon olan takımın ertesi yıl kümede kalmak için mücadele ettiğini görebiliyoruz. Biz bu takımlardan olmamayı planlıyoruz. Hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadık. Bu sayede tarihimizde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama şansı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde kulübün marka değerine yönelik adımlar attıklarını kaydeden Mustafa Eröğüt, "Bazı transferleri, kulübümüzün ismini global anlamda tanıtmak için stratejik olarak yapıyoruz. Adebayor, Clichy, Robinho bunlardan bazılarıydı. Şu an Skrtel ve Demba Ba'yı kadromuzda bulunduruyoruz. Eski Manchester Unitedlı Rafael de takımımızda. Büyük bir karakter. Onunla anlaştığımız için mutluyum. Bu futbolcular, marka değerimizi yükseltmemizde bize yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının kendilerine tecrübe kazandırdığını vurgulayan Eröğüt, "Bu karşılaşma, kendimize güvenimizi artırdı. Neymar, Mbappe, Di Maria gibi dünya yıldızlarının yer aldığı bir takıma karşı kafa kafaya oynayabildiğimizi gördük. Skor istediğimiz gibi olmadı ama gelecek adına umut vericiydi." yorumunu yaptı.

Manchester United'ın Türk ekiplerine karşı iyi ve kötü anıları olduğunu anımsatan Eröğüt, "Bu maçlarda galibiyet ve mağlubiyetler aldılar. Açıkçası grubun nasıl sonuçlanacağını merak ediyorum. Düşler Tiyatrosu'nda (Old Trafford Stadı) oynamak her kulüp ve oyuncunun hayalidir. Seyirci önünde oynamayı isterdik ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu gerçekleşmeyecek. Yine de heyecanlı bir maç olacak." diye konuştu.

Medipol Başakşehir Fk, Manchester United, Avrupa, CEO, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt gelecekten umutlu Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı
Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı         
18:15
Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı         
18:01
İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu         
17:43
Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi         
17:12
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
16:29
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler         
13:13
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 18:47:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt gelecekten umutlu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei