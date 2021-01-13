İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde turuncu-lacivertli kulübün 2019-2020 sezonunda kadrosuna dahil ettiği Skrtel ile 12 Ocak tarihi itibarıyla sözleşmeyi karşılıklı sona erdirdiği bilgisi yer aldı.
Medipol Başakşehir formasıyla 2019-2020 sezonunda 20 Süper Lig maçına çıkan Slovak oyuncu, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Skrtel, ayrıca söz konusu sezonda 8 Avrupa ve bir Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.
Bu sezon 10 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Skrtel, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol ayak aşil tendonunun kopması nedeniyle ameliyat edilmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti - Son Dakika Spor