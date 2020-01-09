İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

6 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı, System.String[]

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç oyuncusu Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 2003 doğumlu oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Altyapımızda yetişen ve 8 sezondur tüm yaş kategorilerinde formamızı giyen oyuncumuza kariyerininin yeni evresinde başarılar diliyoruz." denildi.

Medipol Başakşehir Fk, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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