İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden Emre Belözoğlu'na teşekkür mesajı

Mesajla birlikte Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir forması ile birlikte çıktığı maçlardan da görüntüler paylaşıldı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ve Türk futboluna vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin kaptan." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan eski kaptanı Emre Belözoğlu 'na, kulübe verdiği hizmetler için teşekkür mesajı yayımladı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:25

Kaynak: AA

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