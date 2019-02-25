Son Dakika Haberleri: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Açıklama

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Açıklama

1 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Bursaspor ile dün sahasında oynadığı mücadelede rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribünde ısıtıcıların çalıştırılmadığı iddialarını yalanladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Açıklama, System.String[]
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Bursaspor ile dün sahasında oynadığı mücadelede rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribünde ısıtıcıların çalıştırılmadığı iddialarını yalanladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Misafir takım tribününde ısıtıcıların çalışmadığı bilgisi tamamen asılsızdır. Her maçta olduğu gibi Bursaspor mücadelesinde de deplasman tribününde yer alan ısıtıcılar sorunsuz şekilde çalışmıştır." ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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