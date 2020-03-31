İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü; yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na 2 milyon 14 bin liralık destek verdiklerini açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin lira, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin lira ile katkıda bulunmuştur. Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Biz bize yeteriz." ifadeleri yer aldı.