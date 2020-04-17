İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden 'Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı' - Son Dakika Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı"

6 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" düzenleyeceğini duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" düzenleyeceğini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sertifika programının 1 Mayıs'ta başlayacağı ve 21 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi. Kontenjanın 20 kişiyle sınırlı olduğu ve başarılı iki adaya kulüpte staj imkanı sağlanacağı da aktarıldı.

Açıklamada, programla ilgili olarak, "Dört modülden oluşan programın üç modülü uzaktan eğitim modeline dayanırken, 4. modül kovid-19 pandemisi sonrası adayları stadımızda ağırlayacağımız yerinde eğitim ve stat turundan oluşmaktadır. Eğitimler kulübümüzün her biri kendi alanında profesyonel futbol yöneticileri tarafından verilecektir. Futbolun gelecekteki liderlerini ve yöneticilerini yetiştirme amacıyla gerçekleştirilecek bu eğitim programı ilk sefere özel katılımcılara ücretsiz olup, başarı ile tamamlayan iki adaya kulübümüzdeki uygun pozisyonlarda staj imkanı sağlanacaktır. Geleceğin futbol yöneticilerinden biri olmak istiyorsanız, sertifika programımıza başvurmayı unutmayın." ifadelerine yer verildi.

Medipol Başakşehir Fk, 1 Mayıs, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:52 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti! Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu         
00:32
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu         
00:29
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum         
00:00
Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı         
00:00
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı         
23:34
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti         
23:25
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz         
23:24
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!         
23:13
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı         
22:43
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü         
22:38
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü         
22:26
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı         
22:24
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti         
22:03
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor         
21:15
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü         
21:13
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu         
20:33
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor         
20:24
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 04:03:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]