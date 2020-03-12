İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie üstlenecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Crivelli, Visca, Demba Ba
KOPENHAG: Johnsson - Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk