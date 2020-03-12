İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu - Son Dakika Spor

İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.

İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie üstlenecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Crivelli, Visca, Demba Ba

KOPENHAG: Johnsson - Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk


Başakşehir, Kopenhag, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:55 Kaynak: DHA
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