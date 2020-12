İstanbul Başakşehir - Leipzig: 3-4

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso Fernandez

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok , Rafael, Skrtel (Dk. 46 Epureanu), Ponck, Bolingoli (Dk.36 Chadli), Berkay Özcan (Dk. 46 Mahmet Tekdemir), İrfan Can Kahveci , Visca (Dk. 64 Giuliano), Deniz Türüç , Gulbrandsen (DK. 84 Crivelli), Demba BaLEIPZIG: Gulasci, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara (Dk. 90 4 Orban), Forsberg (Dk. 65 Sörloth ), Olmo (Dk. 88 Kluivert), Kampl (Dk. 46 Adams), PoulsenGOLLER: Dk. 26 Poulsen, Dk. 43 Mukiele, Dk. 66 Olmo, Dk. 90 2 Sörloth ( Leipzig ) - Dk. 45 3, Dk. 72 ve Dk. 85 İrfan Can Kahveci ( İstanbul Başakşehir)SARI KARTLAR: Skrtel, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir , Rafael (İstanbul Başakşehir) - Upamecano, Olmo (Leipzig)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5'inci maçında İstanbul Başakşehir, evinde Leipzig'e 4-3 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.3'üncü dakikada Mukiele sağ taraftan ceza sahasına girerek pasını Forsberg'e çıkardı. Forsberg'in penaltı noktası üzerinden şutu az farkla auta çıktı.12'nci dakikada Forsberg'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde Paulsen topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak Mert'ten sekti. Daha sonrasında ise defans topu uzaklaştırdı.15'inci dakikada Gulbrandsen'in pasıyla Leipzig ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can, dönerek çektiği şut üstten auta gitti.26'ncı dakikada Sabitzer kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahası dışında vurdu; top Skrtel'e ardından da Poulsen'e çarparak ağlara gitti: 0-1.43'üncü dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Forsberg'in pasında topla buluşan Mukiele, topu ağlara gönderdi: 0-245+3'üncü dakikada korneri kullanan Visca, topu ceza sahası dışındaki İrfan Can'a gönderdi. İrfan Can Kahveci'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.55'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Chadli, arka alanda Visca'ya çıkardı. Bosnalı oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten dışarı çıktı.66'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olmo, Ponck'u çalımlayıp topu ağlara gönderdi: 1-3.72'nci dakikada Ba'nın pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu plase bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-3.79'uncu sağ taraftan Poulsen'in vuruşunda Deniz'e çarpan top sekerek kaleci Mert'i geçti ve direkten oyun alanına geri döndü.85'inci dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 3-3.90'ıncı dakikada Leipzig'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert'ten seken top Sörloth'un kafasına çarparak üst direkten döndü.90+2'nci dakikada Sörloth, Poulsen'in yerden pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-4.

Konuk ekip mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

- İstanbul