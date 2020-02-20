İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika Spor

İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak.

İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak.

TSİ 20.55'te başlayacak ve Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

SPORTING:  Maximiano, Ristovski, Wendel, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Cabral, Vietto, Sporar, Bolasie

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Demba Ba, Crivelli


Başakşehir, Portekiz, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:48 Kaynak: DHA
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