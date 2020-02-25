İstanbul Başakşehir-Sporting CP maçına İspanyol hakem

İstanbul Başakşehir'in Portekiz'in Sporting CP takımıyla İstanbul'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.Karşılaşmada dördüncü hakemlik görevini ise Jose Luis Munuera Montero üstlenecek.