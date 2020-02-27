İstanbul Başakşehir - Sporting Lizbon: 4-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir - Sporting Lizbon: 4-1 - Son Dakika Spor

İstanbul Başakşehir - Sporting Lizbon: 4-1

6 saat önce

STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto Diaz Del PalomarİSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Dk. 89 Robinho), Azubuike (Dk. 77 Berkay), Aleksic, Visca (Dk. 119 Ponck), Elia (Dk.

İstanbul Başakşehir - Sporting Lizbon: 4-1, System.String[]

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto Diaz Del Palomar

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Dk. 89 Robinho), Azubuike (Dk. 77 Berkay), Aleksic, Visca (Dk. 119 Ponck), Elia (Dk. 85 Gulbrandsen), Ba

SPORTING: Maximiano- Ristovski, İlori, Coates, Acuna, Battaglia, Wendel (Dk. 90+1 Henrique), Bolasie (Dk. 60 Plata), Vietto, Cabral (Dk. 73 Doumbia), Sporar (Dk.108 Mendes)

GOLLER: Dk. 31 Skrtel, Dk. 45 Aleksic, 90+1 ve Dk. 119 (P) Visca (İstanbul Başakşehir) - Dk. 68 Vietto (Sporting)

SARI KARTLAR: Okan Buruk, Aleksic, Clichy, Epureanu, İrfan Can (İstanbul Başakşehir) - Wendel, Vietto  (Sporting)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş mücadelesinde İstanbul Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon'a kaybedilen 3-1'lik maçın ardından rakibini İstanbul'da oynanan mücadele sonrasında 3-1'lik skorla mağlup etti. Turuncu-lacivertliler ilk yarıda 31'inci dakikada Skrtel, 45'inci dakikada Aleksic'in golleriyle öne geçti. 68'inci Vietto'nun golüne engel olamayan Başakşehir, 90+3'üncü dakikada Visca'nın golüyle maçı uzatmaya taşıdı. 109'uncu dakikada Visca'nın golüyle Başakşehir mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

7'nci dakikada Clichy kaptığı topla sol kanattan hızlı hücuma çıktı. Arka direğe etkili ortasında Aleksic'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

17'nci dakikada hızlı gelişen Sporting atağında Vietto'nun sol kanada pasında Acuna topu ceza paralele sürdü ve kaleye şutunu çekti. Kaleci Mert pozisyonda başarılıydı.

21'inci dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından yaptığı yerden şut yandan auta çıktı.

27'nci dakikada İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

30'uncu dakikada Clichy'nin ortasında Demba Ba topu İrfan'a gönderdi, İrfan'ın tekrar Demba Ba'ya pasında Senegalli'nin dar açıdan vuruşunda kaleci Maximiano gole izin vermedi.

31'inci dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Demba Ba'nın kafayla dokunuşunda Maximiano'dan dönen topu Skrtel ağlarla buluşturdu: 1-0.

39'uncu dakikada Vietto'nun kullandığı köşe vuruşunda Acuna'nın topu kontrol ettikten sonraki vuruşunda Mert topu aynı güzellikte kornere çeldi.

45'inci dakikada hücum yönünün sağından kullanılan serbest vuruşta Aleksic uzak mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

46'ncı dakikada Bolasie'nin ortasında ön direkte Vietto'nun etkili şutunu Mert Günok kornere gönderdi.

56'ncı dakikada Clichy'nin yerden ortasında Demba Ba'nın şutunda kaleci Maximiano'dan dönen topu Demba Ba yine ağlara göndermek isterken yine Maximiano gole izin vermedi.

68'inci dakikada sol kanattan Acuna'nın etkili ortasında Vietto topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1

82'nci dakikada Aleksic'in ceza sahası dışından sert şutu üst direğin hemen üstünden auta gitti.

88'inci dakikada ceza sahası içinde Plata'nın şutunda savunmanın müdahalesi sonrasında top üst direten döndü.

90+1'inci dakikada Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Visca'nın ceza sahası sol çaprazdan sert vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.

Mücadelenin normal süresi 3-1'lik skorla biterken maç uzatmaya gitti.

94'üncü dakikada atak yönünün sağından Ristovski'nin ortasında Vietto'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

Uzatma dakikalarının ilk yarısı da 3-1'lik Başakşehir üstünlüğüyle tamamlandı.

119'uncu dakikada Caiçara'nın düşürülmesiyle Başakşehir penaltı kazandı. Visca'nın kullandığı penaltı ağlarla buluştu: 4-1.

Başakşehir mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı ve tur atladı.


- İstanbul
Sporting Lizbon, Başakşehir, İstanbul, Robinho, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:34 Kaynak: DHA
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