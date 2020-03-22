İSTANBUL Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa 'Evinde Kal' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa 'Evinde Kal' uyarısı - Son Dakika

İSTANBUL Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa 'Evinde Kal' uyarısı

6 saat önce

Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa 'Evinde Kal' uyarısıDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın evde kalması için anons yaptı.

Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa 'Evinde Kal' uyarısı

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşın evde kalması için anons yaptı. Beşiktaş sahilinde anons aracıyla vatandaşları uyaran Başkan Akpolat, 'Çok tehlikeli bir virüs bu. Yarın çok daha kötü tablolarla karşı karşıya kalmamamız için bütün herkesin evlerine dönmesi gerekiyor' dedi

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de bütün vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapılırken, özellikle hafta sonu havanın da güzel olmasıyla vatandaşların birçoğu virüs tehlikesine rağmen kendini dışarı attı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise Beşiktaş sahil şeridi boyunca otobüsten anons yaparak, virüse karşı herkesin evinde kalmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istedi.

'BÜTÜN HERKESİN EVİNE DÖNMESİ GEREKİYOR'

İnsanların virüs tehlikesinin farkında olmadığına dikkat çeken Başkan Akpolat, anons aracıyla vatandaşlara uyarıda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, 'Günlerdir yapmış olduğumuz uyarılar netice vermiyor maalesef. Biz farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Dünya'da yaygınlaşmaya başladığı andan itibaren de Beşiktaş Belediyesi olarak risk alanı oluşturacak bütün yerleri dezenfekte etmeye başladık. Uyarılarımızı yapmaya başladık sonrasında. Türkiye'de de görülmeye başladıktan sonra kriz masamızı oluşturduk. Burada 7 gün 24 saat boyunca bütün zamanımızı insanlara ayırdık. Bugün anons aracıyla çıktık ve görüyoruz ki bütün her yerde Bebek ve Beşiktaş sahilleri konuşuluyor. Buradaki yoğunluğu azaltmak için hem emniyet birimlerimiz, hem de biz üzerimize düşen sorumlulukları artırıyoruz. Anons aracımızla çıktık vatandaşları uyarıyoruz ve gerçekten gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Evimize gitmiyoruz, çocuklarımızdan fedakarlık ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan da bu duyarlılıkta olmasını istiyoruz. Çok tehlikeli bir virüs bu. Yarın çok daha kötü tablolarla karşı karşıya kalmamamız için bütün herkesin evlerine dönmesi gerekiyor. Zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları gerekiyor. Bunu hem sevdiklerinin hem de kendi sağlıkları adına yapmak zorundalar. Sorumluluk sahibi insanlarız ve her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önemli' diye konuştu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ FARKINDALIK İÇİN ANONS YAPTI

Türkiye genelinde Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyarılar ardı ardına geliyor. Ancak evde kalan vatandaşların aksine dışarı çıkmayı tercih edenlere uyarılarda bulunuluyor. Beşiktaş Belediyesi de vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda uyarılarda bulunurken, Başkan Rıza Akpolat bizzat sürece dahil olarak anons aracında Beşiktaş sahil şeridinde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İSTANBUL Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa 'Evinde Kal' uyarısı

Rıza Akpolat, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:55 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti         
15:54
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
13:55
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:36:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Başkan Akpolat'tan Beşiktaş sahillerindeki vatandaşa 'Evinde Kal' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]