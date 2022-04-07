İSTANBUL-BAŞKAN USTA: SARIGÖL MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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İSTANBUL-BAŞKAN USTA: SARIGÖL MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

07.04.2022 15:08

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılar yerine güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılar yerine güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Sarıgöl Mahallesi'nde deprem riski bulunan binaların yıkımını takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'Kentsel dönüşüm, tamamen yerinde dönüşüm ile hızlı bir şekilde bölgemizde devam ediyor. Burası, Sarıgöl Mahallesi'nin uzun zamandan beri beklediği ve 863 konutun yapılacağı bir bölge. Yakın bir tarihte inşaat çalışmalarını başlatmak ve bölgenin sağında ve solunda olduğu gibi burada da inşaatları tamamlayarak, yaşanabilir ve tercih edilen bir mahalle konseptine dönüşmesini sağlamak istiyoruz' dedi.

Projenin, bölge açısından önemine değinen Başkan Usta, 'Burada yapacağımız sadece konut değil. Hem konutları yeniliyor hem de aynı zamanda bir bağımsız birime düşecek en az bir otopark inşa ediyoruz. Belki de konut kadar önem kazanan otopark sorununu da burada temelden çözmüş oluyoruz. Ayrıca donatı alanları, parklar, yollar ve bu bölgede yine okul inşa edilecek. Doğal olarak burada bir yeni yerleşim alanı, yeni bir mahalle konsepti meydana gelmiş olacak. Buranın bir diğer özelliği ise; burada tamamen bölgede yaşayan hak sahibi kadar konut yapıyoruz. Yani diğer anlamda ticari bir maksatla yapılan bir çalışma değil. Burada bulunan 863 konutun tamamı hak sahiplerine dağıtılmış olacak' diye konuştu.

PROJEYLE 863 KONUT VE 28 DÜKKAN İNŞA EDİLECEK

863 konutun ve 28 dükkanın inşa edileceği projede; 879 adet kapalı, 124 adet açık olmak üzere toplam 1003 araçlık otopark alanı oluşturulacak. Her türlü sosyal imkanın yer alacağı projede, 4600 metrekare okul, 850 metrekare cami, 2 adet basketbol sahası, 4 adet çocuk parkı yer alacak. Proje ile bölgeye 6500 metrekare yeşil alan kazandırılacak.

İSTANBUL-BAŞKAN USTA: SARIGÖL MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İSTANBUL-BAŞKAN USTA: SARIGÖL MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İSTANBUL-BAŞKAN USTA: SARIGÖL MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, geri dönüşüm, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAŞKAN USTA: SARIGÖL MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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