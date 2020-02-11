İstanbul başkan yılmaz: sarı-kırmızı taksi kaosunu ortadan kaldıralım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul başkan yılmaz: sarı-kırmızı taksi kaosunu ortadan kaldıralım - Son Dakika

İstanbul başkan yılmaz: sarı-kırmızı taksi kaosunu ortadan kaldıralım

6 saat önce

Başkan Yılmaz: Sarı-kırmızı taksi kaosunu ortadan kaldıralım- İBB Şubat ayı meclis toplantısının birinci oturumu yapıldı.

Başkan Yılmaz: Sarı-kırmızı taksi kaosunu ortadan kaldıralım

- İBB Şubat ayı meclis toplantısının birinci oturumu yapıldı. Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, kırmızı renk M plaka taksi esnafının sorunlarını dile getirdi.

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şubat ayı meclis toplantısının birinci oturumunda söz aldı. Gündeme yönelik birçok konuyu dile getiren Başkan Yılmaz, Elazığ depremi, Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi, uçak kazası, ABD'nin sözde Barış Planı, Yunan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik çirkin saldırısı, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın haddini aşan sözleri, Misak-ı Milli kararlarının 100. yıl dönümü konularına değindi.

KIRMIZI RENK TAKSİLER SARI OLSUN ÇAĞRISI

Türkiye'nin güvenliği için görev yaparken şehadet şerbetini içen Mehmetçiğimize rahmet dileyerek sözlerine başlayan Başkan Yılmaz, İstanbul'da riskli binaların kentsel dönüşüme tabi tutulması ile kırmızı plakalı taksici esnafının sorunlarına dikkat çekti. Silivri, Çatalca ve Şile ilçelerinde 212 taksici esnafın yaşadığı mağduriyeti de konuşma gündemine dahil etti.

Kırmızı renk M plakalı taksilerin, sarı renk T plakaya geçmesine yönelik çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, 'Her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. İstanbul Suriçi'nden ve merkez ilçelerinden ibaret gören anlayışla yönetilmeyecek kadar önemli bir kenttir. Bunu bu şekilde düşünürsek, İstanbul'un taşrasına, dış çeperlerine, dezavantajlı mahallelerine büyük haksızlık etmiş oluruz. Ben İstanbul'un taşrasındaki ilçelerin sözcüsü olmaya inatla devam edeceğim. Şimdi söyleyeceğim konu da bu kapsamdadır" dedi.

VOLKAN YILMAZ: İSTANBUL'DA 18 BİN TAKSİCİ ESNAFIMIZ VAR

Volkan Yılmaz, "İstanbul'da 18 bin taksici esnaflarımız var. Ama yalnızca Silivri, Çatalca ve Şile ilçelerinde 212 taksi sarı renk değil, kırmızı renktedir. T Plaka değil, M plakalıdır. Bunun bu kadar önemli olmasının sebebi, basında zaman zaman taksicilerin yaptıkları tartışmalar, yaralanmalar ile biten kavgaları gözlemliyoruz. Çatalca'dan, Silivri'den, Şile'den İstanbul'un içine gelen kırmızı taksiler dönüşlerinde çok büyük problemler yaşıyorlar. Aynı tarife üzerinden ücretlendiriliyor ama gece tarifesi de yok. Silivri'nin merkezine 35 km uzaklıktaki Danamandıra Mahallesi'ne giden kırmızı plakalı bir taksicinin o köy yolundan dönüşte yolcu bulması imkansız. Bakırköy'den Kadıköy'e giden sarı plakalı bir taksi dönüşte yeni yolcusu ile dönebilmektedir. Şimdi hakka hukuka aykırı olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tamamında yaşayan insanların aynı haktan yararlanması gerekirken, maalesef kırmızı plakalı taksicilere bu uygulama reva görülmektedir. Hem yüce meclisin hem sayın başkanın bu konuda gerekli çalışmayı el birliği ile yapıp bu sarı-kırmızı taksi kaosunu ortadan kaldıracağına inancım tamdır. Geçtiğimiz yıl bir önceki belediye başkanımız Büyükçekmece ve Esenyurt'taki kırmızı plakaları sarı plaka haline getirmiş ve o kavgayı bitirmiştir. İnşallah bizler de Silivri, Çatalca ve Şile'deki 212 taksici esnafının bu problemini beraberce çözeriz? dedi.

İstanbul başkan yılmaz: sarı-kırmızı taksi kaosunu ortadan kaldıralım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Sarı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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