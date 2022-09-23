İstanbul 'da 21 Eylül Çarşamba günü polise başvuran Faruk G.(22) internet üzerinden satın aldığı cep telefonunun, kimlik bilgilerini kullanan kişiler tarafından alındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri sahte kimlik bilgilerini kullanarak telefonu alan kişilerin peşine düştü. Sarıyer 'de düzenlenen operasyonla telefonu alan Oktay A.(25) ile Caner B.(37) gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında çaldıkları cep telefonu bulundu. Polisin çalışmasıyla Oktay A. ve Caner B.'yi kargo şirketine yönlendirdikleri tespit edilen Mustafa K.(35) ile Bilal K.(26)'da yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA

İstanbul, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANARAK KARGODAN SİPARİŞİNİ ALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

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