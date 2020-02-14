İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında resmi soruşturma başlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında resmi soruşturma başlattı - Son Dakika Dünya

İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında resmi soruşturma başlattı

6 saat önce

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti'nin tahliyesi ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Prof. Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen inceleme başlatıldı.

İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında resmi soruşturma başlattı, System.String[]

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti'nin tahliyesi ile ilgili iddialar üzerine TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Prof. Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen inceleme başlatıldı.


Dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kuzu'nun nüfuzunu kullanarak Zindaşti'nin serbest bırakılması için yargıya baskı yaptığı ve tahliye edilmesini sağladığı ileri sürülüyor. Konuyla ilgili ortaya çıkan haberler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, perşembe günü konuya ilişkin sessizliğini bozarak açıklama yapmak durumunda kalmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Burhan Kuzu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:32 
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