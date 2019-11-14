Son Dakika Haberleri: İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Son Dakika Güncel İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6 saat önce

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA, System.String[]
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir." denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'da ikamet etmekte olan Birleşik Krallık vatandaşı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili olarak bazı basın yayın organları ile görsel medyada çıkan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeni ile James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. " denildi.


- İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:19 Kaynak: DHA
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