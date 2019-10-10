Son Dakika Haberleri: İstanbul Başsavcılığından Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Başsavcılığından Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme

İstanbul Başsavcılığından Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme

2 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı" üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını hedef alan her türlü yönlendirici haber ile operasyonel amaçlı sosyal medya hesaplarına ilişkin yasal işlemlere başlandığı kaydedildi.

İstanbul Başsavcılığından Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı" üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını hedef alan her türlü yönlendirici haber ile operasyonel amaçlı sosyal medya hesaplarına ilişkin yasal işlemlere başlandığı kaydedildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen " Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yönelik yazılı bir açıklama yapıldı.


Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirmekte olduğu " Barış Pınarı Harekatı" üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan; bu amaca hizmet mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi yada kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasak gereğine tevessül edilmektedir" denildi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
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