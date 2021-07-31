Kışlada yangın çıkaranları yakalayan askeri personel ödüllendirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul'da Baştabya Kışlası'nda çıkarılan yangın sonrası şüpheli üç kişiyi yakalayan ve yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan askeri personelin ödüllendirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Baştabya Kışlasında 30 Temmuz'da çıkarılan yangın sonrası olay yerine yakın bölgede şüpheli üç şahsı yakalayan ve yangının büyümeden söndürülmesini sağlayan bir Astsubay Astçavuş, bir Uzman Çavuş ve üç Erbaş/Er personelimiz başarılarından dolayı ödüllendirildi" denildi.