Son Dakika Haberleri: İstanbul Bayburtspor Şampiyonluk İpini Göğüsledi

İstanbul Bayburtspor Şampiyonluk İpini Göğüsledi

1 saat önce

İstanbul Bayburtspor, İstanbul 1'inci Amatör Lig 8'inci Grup'ta şampiyonluk ipini göğüsledi ve Süper Amatör Lig'e yükseldi.

İstanbul Bayburtspor Şampiyonluk İpini Göğüsledi, System.String[]
İstanbul Bayburtspor, İstanbul 1'inci Amatör Lig 8'inci Grup'ta şampiyonluk ipini göğüsledi ve Süper Amatör Lig'e yükseldi. 18'inci hafta maçında Kağıthane temsilcisi İstanbul Bayburtspor ile Sarıyer Fatih Sultan Mehmetspor karşılaştı. Kağıthane Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde oynanan ligin son maçında müsabakayı 5-0 kazanan İstanbul Bayburtspor, puanını 43'e yükselterek şampiyonluk ipini göğüsledi ve Süper Amatör Lig'e yükseldi. İstanbul Baybutspor onursal başkanı Şeref Yazoğlu, kulüp başkanı Bünyamin Yazoğlu, teknik heyet ve futbolcular maç sonu sevinçlerini dile getirdiler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:43 Kaynak: DHA

Kağıthane, İstanbul, Spor
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